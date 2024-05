Subastan casa de Elvis Presley por préstamo millonario de su hija

La legendaria vivienda Graceland en Memphis, Estados Unidos, que alguna vez perteneció a Elvis Presley, será subastada esta semana, pues su hija Lisa Marie, la dejó como garantía al pedir un préstamo de 3.8 millones de dólares.

De acuerdo con Page Six, la residencia del intérprete de ‘Suspicious Minds’ ubicada en el estado de Tennessee será subastada en efectivo en el Palacio de Justicia del Condado de Shelby, el 23 de mayo.

Documentos legales aseguran que Lisa Marie Presley, quien murió apenas el año pasado a la edad de 55 años, pidió un préstamo millonario a la empresa Naussany Investments and Private Lending y dejó Graceland como garantía.

Ahora la compañía asegura que la hija del ‘Rey del Rock’ no devolvió el dinero y que por ello se hará una venta de ejecución hipotecaria.

