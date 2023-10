Subastan chaqueta que usó Michael Jackson en comercial de Pepsi

¡Grandes noticias para los fanáticos del Rey del Pop! La famosa chaqueta de cuero negra con blanca que Michael Jackson utilizó en un comercial con Pepsi, será subastada por el actual dueño de la prenda.

De seguro recuerdas de qué chaqueta estamos hablando y si no, no te preocupes, aquí te contamos su historia.

En 1984, Pepsi decidió trabajar por primera vez con el Rey del Pop para uno de sus comerciales de la campaña ‘generación Pepsi’, por lo cual tenían que hacer todo a la perfección al tratarse de una de las más grandes estrellas musicales del momento.

En el anuncio de la marca de refrescos, Jackson decidió utilizar una chaqueta de cuero de dos colores a la medida.

Lo que algunos no saben es que un año antes de que se lanzara el comercial, dicha prenda ya había sido regalada por el mismo Michael a Wendell Thompson, cuyo padre trabajaba con el cantante como su cosmetólogo.

Wendell relata que hubo una ocasión donde se topó con el Rey del Pop en Orlando y fue ahí donde Jackson le obsequió su chaqueta de cuero.

De acuerdo con TMZ, Wendell Thompson abrazó por muchos años los increíbles recuerdos que tuvo la vez que se topó con el cantante de ‘Remember the time’ y ‘The way you make me feel’, pero que llegó a un punto de su vida en el que tiene que despedirse de aquellos días y continuar con su vida.

Se prevé que la chaqueta se venda entre 230 mil y 460 mil dólares, cifra que muy probablemente alcance o supere.

El dinero que se recaude de la venta del artículo que alguna vez fue portado por Michael Jackson, será utilizado para sus hijos y familia, aseguró Thompson.

Michael Jackson sigue presente en la mente de las personas, gracias a sus icónicas prendas como la famosa chaqueta del comercial con Pepsi, su traje blanco usado en el video musical de ‘Smooth Criminal’ y por supuesto, no nos podíamos olvidar de la chaqueta roja emblemática de ‘Thriller’.

Michael Jackson's Pepsi Ad Jacket to Fetch a Fortune at Auction https://t.co/3qO3IXOmpi — TMZ (@TMZ) October 10, 2023

Con información de TMZ