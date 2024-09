Suga de BTS deberá pagar multa de 11 mil dólares por manejar ebrio

Ni siquiera las estrellas más grandes del k-pop se salvan de la ley y en esta ocasión le tocó a Suga de BTS responder por sus actos en las calles de Seúl, Corea del Sur.

Diversos medios dieron a conocer la suma que el rapero surcoreano de Daegu deberá pagar como multa por manejar un scooter en estado de ebriedad a principios de agosto de este año.

Min Yoongi también conocido por su apodo ‘Suga’, causó polémica a nivel mundial y no por su excepcional talento como compositor, sino por una acción que lo llevó a disculparse con sus fans.

De acuerdo con NME, el intérprete de ‘Interlude: Shadow’ tendrá que pagar un total de 11 mil 468 dólares por su falta, pues así lo solicitó un tribunal de Seúl.

#K-pop star #Suga, a member of the boy band supergroup #BTS, has been fined $11,500 by a #SouthKorea court for drunk driving while on an electric scooter, a court official said on Monday. pic.twitter.com/1s3SGJrQCv — China Daily (@ChinaDaily) September 30, 2024

Aunque el cantante no ha respondido a la multa ni tampoco se ha pronunciado en redes sociales, Suga puede solicitar un juicio formal durante los 7 días posteriores.

Fuentes cercanas a él creen que preferirá pagar la multa, pues ya ha tenido problemas con las autoridades de su país.

El altercado ocurrió el 6 de agosto en el distrito de Yongsan, en el centro de Seúl. Ese día, según información de Big Hit Music, Suga, conducía un scooter cuando se cayó mientras intentaba estacionarlo.

Fue ahí cuando un oficial de policía local lo vio y procedió a realizarle una prueba de alcoholemia, la cual no pasó. Eso resultó en la revocación de su licencia y una multa correspondiente.

Por desgracia, los idols de k-pop están bajo constante presión por parte de sus empresas, las cuales les solicitan o en casos extremos los obligan a evitar el consumo de drogas, fumar, beber alcohol, hacerse tatuajes e incluso tener una relación amorosa.

En caso de ser vistos realizando cualquiera de esas actividades, a pesar de contar con la mayoría de edad, la gente más conservadora los empieza a juzgar duramente y en algunas ocasiones, dejan de seguirlos.

Por esta razón y con tal de no ‘decepcionar’ a sus fans, el cantante ofreció una disculpa en Weverse:

"Me gustaría disculparme nuevamente con ustedes con vergüenza. Me disculpo profundamente por la decepción y el dolor de mi mal comportamiento hacia mis fans y todos los que me aman. Cometí un gran error, olvidando la responsabilidad de recompensarlos con acciones dignas del amor que he recibido", publicó Suga de 31 años.

🐱

hello this is suga.

i come with a heavy and sorry heart to you guys <through weverse> due to a disappointing event.

last night after drinking at dinner, i went home by riding an electric scooter. I violated the road traffic laws due to me thinking easily that it’s close… pic.twitter.com/1wXsHTx4N4 — haruharu💜 (slow) (@haruharu_w_bts) August 7, 2024

