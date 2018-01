Entérate quién cantará el hinmo en el Super Bowl LII

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Dan a conocer que será 'P!nk' quien cantará el himno de Estados Unidos en el Super Bowl LII.



De acuerdo con la agencia Notimex, la cantante estadounidense P!nk será la encargada de entonar el himno nacional de Estados Unidos, durante la 52 edición del Super Bowl, que se llevará a cabo el próximo 4 de febrero y donde Justin Timberlake encabezará el espectáculo de medio tiempo.

La página oficial de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) reportó que antes que se dé el “kickoff”, la versátil artista hará su primera aparición en el evento deportivo, luego que el año pasado el representante del “country”, Luke Bryant, tuvo la tarea de entonar el himno llamado "The Star Spangled Banner”.

En octubre del año pasado, P!nk, después de cinco años sin hacer un álbum inédito, lanzó “Beautiful Trauma”, material del que se deprendió el primer sencillo llamado “What About Us”, mismo que recibió una nominación al Grammy en la categoría de “Best Pop Solo Performance”.

Mariah Carey, Lady Gaga, Idina Menzel, Renée Fleming, Alicia Keys, Billy Joel, Diana Ross, Neil Diamond, Whitney Houston, Garth Brooks, Natalie Cole, Vanessa Williams, Luther Vandross, Cher y Faith Hill, son algunas de las personalidades que también se han presentado.

Por otra parte, este año Justin Timberlake protagonizará el evento principal del Super Bowl, que se llevará a cabo en el Bank Stadium en Minneapolis, Estados Unidos, el primer domingo de febrero, y será transmitido en vivo mundialmente.

Un poco más de la artista

Alecia Beth Moore nació en Pensilvania, Estados Unidos el 8 de septiembre de 1979, sin embargo es conocida por su nombre artístico Pink (estilizado a P!nk), y considerada como una artista completa, ya que además de cantante es compositora, bailarina, acróbata y actriz.

Saltó a la fama a principios de la década de 2000 al lanzar el sencillo "There You Go", de su primer álbum R&B, Can't Take Me Home, en abril de 2000 a través de LaFace Records.

Su segundo álbum orientado al pop rock, Missundaztood, el cual inició un marcado cambio en el sonido de su música, fue lanzado en noviembre de 2001 con los sencillos top 10: "Get the Party Started" y "Don't Let Me Get Me"

De acuerdo con Billboard, P!nk fue calificada n.º 13 en la lista de artistas de la década 2000 y la artista n.º 1 de canciones pop de esa década,​ sus álbumes han alcanzado los primeros lugares en listas de Estados Unidos, Europa, Japón y Australia.