Rihanna convence y da cátedra en el medio tiempo del Super Bowl

Rihanna volvió y en el mejor escenario: el medio tiempo del Super Bowl LVII, mismo que le brindó los aplausos del público que celebró junto con ella su segundo embarazo.

Rihanna se adueñó del State Farm Stadium, en la ciudad de Glendale, Arizona, para ofrecer su esperadísimo show de medio tiempo.

En un escenario que representó el alto nivel de Rihanna, su repertorio musical convenció y demostró porque se le considera como una estrella capaz de sostener ella sola uno de los eventos más vistos del mundo.

Y lo que sorprendió a propios y extraños: Rihanna celebrando su embarazo en el medio tiempo del Super Bowl. Si eso no es ser una estrella... bueno, creo que eso dice mucho de su calidad.

'Umbrella', 'We Found a Love' y 'Diamonds', los éxitos más sonoros de la oriunda de Barbados, dejaron huella en el público que se sorprendió no sólo por la música, también por un escenario que si bien fue sencillo, dejó el paso libre para que Rihanna y sus bailarines brillarán y "flotaran" sobre el campo de juego.

SHES ON STAGE RHIANNA IS ON STAGE AND SHE FUCKING OPENED WITH BITCH BETWGR HAVE MT MONEY #SuperBowl #Rihanna #HalftimeShow pic.twitter.com/ZQFeT3W2fI