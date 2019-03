Agencias

Cancún.- La boy band surcoreana Super Junior lanzó hoy en YouTube un cover de Luis Miguel para conquistar nuevamente a sus fans latinoamericanas.

El buen castellano y la réplica casi perfecta del videoclip original que “El sol de México” estrenó en 1987 ha causado sensación en un público juvenil latino que cada año se entrega más a los representantes del K-Pop (o música popular coreana).

Super Junior, o simplemente SuJu, nació originalmente en el año 2004 con 12 voces. Es la única banda asiática premiada en los Teen Choice Awards en la categoría Mejor Artista Internacional y Mejor Fandom, pues sus seguidoras o ELF son de las más activas y fieles.

Según El Universal, esta no es la primera vez que los chicos se acercan a la comunidad de habla hispana a través del uso del castellano. Sus canciones "Mamacita", "Lo Siento" y "One More Time (Ft. Reik)" son clara muestra de ello.

¿Qué son las ELF de Super Junior?

ELF es el acrónimo de Ever Lasting Friends (en español “amigos por siempre”). Sus seguidores aseguran también que el término se relaciona a los elfos, esas criaturas mágicas muy populares en las leyendas. Aunque, la mayoría prefiere que se asocie el acrónimo a las hadas.

El respeto a la producción original de ‘Ahora te puedes marchar’ de Luis Miguel y la buena pronunciación de la canción, son el mejor tribuno de los muchachos a su enorme comunidad de hadas hispanas.

