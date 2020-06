Susana Zabaleta aclaró que video con mensaje sensual para López-Gatell fue una broma

Ciudad de México.- Luego de que se hizo viral un video en el que Susana Zabaleta mandó un mensaje a Hugo López-Gatell, Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, en el que le dijo que tenía toda su atención por "estimular sus funciones mentales superiores", la actriz detalló que fue una broma, que lo hizo de manera sarcástica y que no lo hizo por buscarse publicidad ya que con su carrera no necesita ese tipo de atención.

"Era un chiste, era en respuesta a un mensaje que el doctor Gatell había mandado a una senadora hace tres días. Creo que se puede hacer crítica a través del sarcasmo y el humor, esa ha sido mi manera de ser en mas de 30 años de carrera, no me gusta la solemnidad activista, el humor ayuda a crear una reflexión más profunda. La gente puede estar de acuerdo conmigo o no, pero esa es la libertad de expresión, hay gente que me mienta la madre y hay gente que no; agradezco que piensen distinto a mí", detalló la actriz en entrevista con EL UNIVERSAL.

En el video que Susana publicó el miércoles por la noche se muestra sensual dirigiendo el mensaje al subsecretario, lo cual dijo no significa que quiera algo con el funcionario público.

Explicó que el clip fue hecho luego de una junta que tuvo con su manager y su hija, y que era una forma de chiste y aunque a muchos parece no haberles gustado, ella está en su derecho de publicarlo y no permitirá que le coarten su libertad de expresión.