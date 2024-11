Sydney Sweeney se luce detrás del volante de vehículo de la NASCAR

Sydney Sweeney no solo brilla en la pantalla, sino también en el mundo de los automóviles, combinando su talento actoral con una impresionante habilidad para la mecánica y la conducción.

Recientemente, la actriz vivió un emocionante encuentro en la pista con Ryan Blaney, campeón de la NASCAR Cup Series 2023.

Su pasión por los vehículos tiene raíces profundas: creció en una familia de mecánicos, lo que le permitió sumergirse en el universo de los motores desde muy pequeña.

De hecho, sus padres le enseñaron a conducir cuando tenía apenas cuatro años, marcando el inicio de una conexión especial con los automóviles.