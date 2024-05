Sydney Sweeney y Álvaro Morte llegan a CDMX con 'Inmaculada'

En su visita a la Ciudad de México para promocionar su película ‘Inmaculada’, la actriz Sydney Sweeney reveló que su química innegable con Álvaro Morte la llevó a pedirle que formara parte de su espeluznante proyecto.

Ambos vinieron a la capital del país como parte de su gira de prensa por el filme de terror que estrena el 30 de mayo y que tendrá avances este fin de semana en la CCXP 2024.

Desde el primer momento en que Sydney de 26 años vio a Álvaro Morte de 49, quedó encantada con él, y supo que la química entre ambos era única.

Ella contó que vivieron ‘un flechazo’ de buena onda y camaradería cuando se conocieron años atrás en Madrid, y ahora, son los protagonistas de ‘Inmaculada’.

"Estaba en una gala y me tocó sentarme en la misma mesa que él. Le dije que lo conocía, conversamos y me cayó muy bien. Yo estaba buscando al personaje del Padre Sal Tedeschi. Le marqué a mi equipo y les dije: 'sé quién lo hará'", contó Sydney en conferencia de prensa, sobre la experiencia en el filme que ella protagoniza y produce.

