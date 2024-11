Talento inigualable de Isaac Hernández cautiva a Corea del Sur

El bailarín tapatío Isaac Hernández, estrella principal del prestigioso American Ballet Theater (ABT) de Nueva York, deslumbró al público surcoreano durante la gala The Night in New York, realizada en el Universal Arts Center de Seúl.

Su actuación fue recibida con entusiastas ovaciones, consolidando su reputación como uno de los grandes exponentes de la danza clásica a nivel mundial.

En esta exclusiva presentación, compartió el escenario con un elenco destacado de bailarines del ABT, incluyendo a Catherine Hurlin, Chloe Misseldine, Cassandra Trenary, Sunmi Park, Yoonjung Seo, Elisabeth Beyer, Thomas Foster, Sungwoo Han, Jake Roxander, Takumi Miyake y Michael De La Nuez.

Las interpretaciones de Hernández, Hurlin y Misseldine destacaron especialmente, cautivando al público por la intensidad y emotividad que transmitieron en cada movimiento.

"Es un honor para mí llevar el nombre de México a cada continente donde tengo la oportunidad de bailar. Espero pronto volver a mi país para compartir nuevos proyectos que me emocionan y sea posible realizarlos en México", declaró Hernández a través de un comunicado.

Con una trayectoria que abarca más de 30 países en cinco continentes, Isaac Hernández ha consolidado su lugar como uno de los principales exponentes del ballet clásico a nivel mundial. Su papel como representante de México en escenarios internacionales es algo que asume con responsabilidad y orgullo.

"Soy una persona que a lo largo de mi carrera he sido muy ambicioso, de cierta manera, y he tenido grandes oportunidades, estos años de carrera profesional me han enseñado que es un privilegio bailar, es un privilegio tener acceso a estas oportunidades y es, casi, una responsabilidad aceptarlas", declaró.

El tapatío ha sido bailarín principal del English National Ballet y del San Francisco Ballet, entre otras agrupaciones.

A partir de este otoño es artista invitado del ABT y a partir de enero de 2025, se unirá de manera permanente a la alineación de la compañía neoyorquina, también como bailarín principal.

Con información de Reforma