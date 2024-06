Francesca Gardiner y Mark Mylod, quienes colaboraron en la serie Succession, se unieron a la franquicia de "Harry Potter" en un nuevo proyecto televisivo para HBO.

Gardiner asumirá el papel de showrunner y productora ejecutiva de esta serie aún sin título, basada en los libros de J.K. Rowling. Por otro lado, Mylod dirigirá varios episodios y también será productor ejecutivo.

El anuncio oficial fue realizado por HBO y Warner Bros. TV este miércoles, destacando que tanto Gardiner como Mylod ya son parte integral de la familia HBO. Gardiner trabajó en otros proyectos de la plataforma como La Materia Oscura, y Mylod dirigió episodios en series como Juego de Tronos y The Last of Us.

Talento de ‘Succession’ se unen a la nueva serie de ‘Harry Potter’ en HBO [Foto: Reforma]

Tras la revelación de los colaboradores que le darán dirección al proyecto, la siguiente búsqueda es el casting, que promete ser completamente nuevo en comparación con las películas, especialmente por la juventud de los personajes en los primeros libros.

"El primer paso para nosotros es averiguar quién será el o la showrunner y, una vez que lo tengamos asegurado, entonces podemos comenzar a tener esas conversaciones (de casting). La parte complicada son los dos primeros libros, donde los niños son más jóvenes, alrededor de 11 o 12 años" , dijo Channing Dungey, presidenta de Warner Bros. TV, a Variety en enero pasado.

Como se anunció en 2023, se espera que la serie se extienda por una década, con cada temporada basada en uno de los libros de la serie Harry Potter. El estreno de la primera temporada está programado para 2026, como parte de un plan anunciado por David Zaslav, CEO de Warner Bros. Discovery.

Según la información oficial, la serie pretende ser una adaptación fiel de los libros de J.K. Rowling, quien será productora ejecutiva de la serie.

"La serie contará con un nuevo elenco para liderar una nueva generación de fandom, llena de detalles fantásticos y personajes muy queridos que los fans de Harry Potter han amado durante más de veinticinco años. Cada temporada traerá Harry Potter y estas increíbles aventuras a nuevas audiencias de todo el mundo, mientras que las películas originales, clásicas y queridas seguirán siendo el núcleo de la franquicia y estarán disponibles para ver globalmente" , apunta la información, de acuerdo con Variety.

Además de la serie, la influencia de Harry Potter sigue en expansión a través de otros medios como el videojuego Hogwarts Legacy y el espectáculo de Broadway Harry Potter and the Cursed Child.

Con información de Reforma.