Tania Ruiz Eichelmann se dice lista para casarse con Peña Nieto

Staff

Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Tania Ruiz afirmó que la relación que sostiene con el ex Presidente Enrique Peña Nieto la hace sentir plena, por lo que no dudaría en llegar al altar si se da la oportunidad.

En una entrevista para la revista ¡Hola!, la modelo puntualizó que el matrimonio es algo que se cristaliza cuando existe total seguridad como pareja, algo que tiene con el también ex Gobernador del Estado de México.

"Sí daría el paso sin pensarlo dos veces. No es algo de lo que ya hayamos hablado o que esté en nuestros planes, pero sí es una pareja que me llena en todos los aspectos", compartió.

Para Ruiz, una de las decisiones más importantes en la vida es la elección de la pareja, por lo que se siente satisfecha con la relación que mantiene hasta ahora con el ex Mandatario mexicano.

Y aunque ambos están en el ojo público desde enero, cuando se dieron a conocer las primeras fotos en la que aparecían juntos en España, nada ha empañado su felicidad.

La modelo dijo que después de ventilarse su romance, recibió ataques y críticas en sus redes sociales.

"He recibido muchos comentarios negativos, pero me he tomado el tiempo de contestarles y muchos acaban pidiéndome disculpas", declaró.

Ruiz considera que la diferencia de edad entre ambos (ella tiene 32 y Peña Nieto 53) no es un problema y tampoco descarta del todo la posibilidad de volver a ser madre.

Y pese a no tener planes de boda inmediatos, reiteró que no lo pensaría dos veces con el ex Mandatario y le daría el "sí" en el altar.

"Nunca me he querido casar porque nunca he estado cien por ciento segura. Hoy, aunque no esté en nuestros planes, daría el paso sin pensarlo dos veces", indicó a la revista.

Tania Ruiz Eichelmann y Enrique Peña Nieto usan las mismas cremas para el cuidado de la piel

La joven ha dejado claro que tiene muchas cosas en común con el ex Presidente, incluso el gusto por las cremas para el cuidado de la piel.

La también empresaria declaró que usa los mismos productos que Peña Nieto, pero no es lo único en lo que coinciden, ya que a los dos les gusta hacer ejercicio.

También ha expresado en diversas ocasiones lo bien que se lleva con los hijos de su pareja.

"Yo quiero mucho a los tres, son muy lindos: Paulina, Nicole, Ale... Todos en general se han portado divinos conmigo", dijo Ruiz a GENTE.

Tania aprovechó sus redes sociales para reiterar el cariño que recibe de Peña Nieto.

"Gracias a Dios porque nada es tan grande como tú. Tu gran amor siempre me protege y me respalda", escribió en su cuenta de Instagram, junto a la portada de la revista.