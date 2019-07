Tarantino confirma que cuál será su última película

Agencia

MÉXICO.- El reconocido director podría retirarse después del estreno de Once Upon a Time in Hollywood. Desde hace un tiempo, Quentin Tarantino aseguraba que su retiro llegaría cuando tuviera 10 películas en su filmografía, siendo Once Upon a Time la penúltima. Ahora, tras una conversación con GQ Australia (vía Collider), el director reiteró su intención de terminar su ciclo en la cinematografía, pues «ha llegado al final del camino».

GQ Australia tuvo la oportunidad de conversar con Quentin Tarantino con respecto a sus planes a su futuro. En la conversación, salió el tema del posible retiro del director en un futuro cercano, algo que había mencionado en anteriores ocasiones. Tarantino aseguró que se retiraría de la industria cinematográfica; sin embargo, él continuaría escribiendo libros e incursionaría en el teatro, indica el portal de noticias CinePremiere.

«Creo que cuando se trata de películas, he llegado al final del camino. Me veo escribiendo libros y empezando a escribir teatro, así es que seguiré siendo creativo. Solo creo que he dado todo lo que tengo para dar a las películas».

Con relación a cuál sería la última película que dirigirá, Quentin Tarantino aseguró que si le iba bien en el estreno de Once Upon a Time, ésta sería la última. Sin embargo, él confesó que no sabe realmente cuándo llegará ese momento, pues podría continuar haciendo algo después de ésta.

«Bueno, um, si es realmente bien recibida, tal vez no vaya a los 10. ¡Tal vez me detenga ahora mismo! Tal vez me detenga más adelante. Ya veremos».

En caso de terminar su carrera como director con 10 películas dirigidas, Once Upon a Time in Hollywood sería la penúltima de éstas. ¿Creen que la filmografía de Quentin Tarantino llegará hasta aquí? Desde hace tiempo, el director trabaja en el guion de la nueva película de Star Trek; la cual, aún no se confirma si seguirá siendo parte de la saga realizada por J.J. Abrams o será una cinta independiente.