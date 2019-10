Tatiana graba video para mostrar su parálisis facial

Agencias

CIUDAD DE MÉXICO.- Tatiana sorprendió a sus fans este sábado al compartir en su cuenta de Instagram, un video en el que se muestra con medio rostro paralizado. Explicó que ninguno de sus shows se cancela y que esta condición permanecerá solo unas horas, según le han dicho los médicos.

“El show debe continuar Me dio parálisis facial pero pronto se me quitará, gracias por su cariño y como dice mi canción “Sonríe, sonríe” (Aunque sea de lado)”, escribió Tatiana en la descripción de una transmisión que hizo a través de dicha red social.

También te puede interesar: Anuncian el regreso de 'Papá Soltero'; ahora en teatro

“Tatifans y amigos, les tengo que grabar este video porque siempre he sido transparente con ustedes, les he contado todo lo que ha pasado en mi vida y más, y si esto puede ayudar a alguien, pues que lo tome en cuenta. Me dio parálisis facial el día de ayer, bajándome del avión por la baja de defensas, no dormí lo suficiente, la vida del artista y por el cambio de clima...”, dijo Tatiana en su video.

Mientras tanto sus admiradores no se quedaron callados y le mandaron las mejores vibras a la artista, quien es considerada toda una guerrera, pues a pesar de los problemas Tatiana nunca se ha dado por vencida.

“A mis amigos ya les pasó igual y no te creas yo de repente siento rara mi cara, pero si trato de relajarme. Espero que te recuperes pronto, recibe abrazos y bendiciones !! 🌹😘😍", “Siempre he sido tu fan desde niño y me da gusto que a pesar de todo siempre le sonríes al mundo", le escribieron a Tatiana.

Cabe mencionar que Tatiana se encuentra un poco alejada de la pantalla chica, pues está centrada en su gira por todo el país, donde lleva un show lleno de producción, publica el portal de noticias El Debate.

No es la primera vez que Tatiana sufre una parálisis facial

En junio de 2004, durante la grabación de la telenovela “Amy, la niña de la mochila azul”, en donde participó como actriz, Tatiana tuvo un episodio similar, luego de permanecer en un estanque con agua fría durante dos horas.

En entrevista, Galindo explicó que la llamada "Reina de los Niños" tiene más actividades laborales, además de "Amy..." y que ello pudo haber provocado tal situación.

"Aunque no soy doctor, yo no sé qué tanto le iba a afectar a ella el que estuviera por dos horas en el agua, no nos sentimos responsables de una falta de precaución, porque ni nosotros ni Tatiana sabíamos que tenía esta predisposición", señaló Rubén Galindo, productor de la telenovela.

(Con información de El Debate, Reforma e Instagram)