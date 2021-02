Taylor Swift anuncia nuevo material inédito en "Fearless: Taylor's Version"

Nueva York.- El año pasado, Taylor Swift estrenó un montón de música nueva. Este año, se enfocará en los temas anteriores. La estrella pop sorprendió a sus fans con el anunció del lanzamiento del primero de sus álbumes regrabados.

Swift dijo el jueves en internet que "Fearless: Taylor's Version" está listo y "estará pronto con ustedes".

El disco incluye canciones regrabadas de su segundo álbum, "Fearless". Contiene 26 temas en lugar de los 13 originales, además de seis inéditos que "casi se incluyeron" en el primer álbum.

Swift también lanzará una nueva versión de su canción "Love Story" de "Fearless" el jueves a la medianoche, justo a tiempo para el fin de semana del Día de San Valentín.

I’m thrilled to tell you that my new version of Fearless (Taylor’s Version) is done and will be with you soon. It has 26 songs including 6 never before released songs from the vault. Love Story (Taylor’s Version) will be out tonight. Pre-order now at https://t.co/NqBDS6cGFl 💛💛 pic.twitter.com/Vjyy2gA72O