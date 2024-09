Taylor Swift arrasa en los MTV VMAs 2024 y agradece a Travis Kelce

Taylor Swift se consolidó como la gran ganadora de los Premios MTV a los Videos Musicales (VMAs) 2024, llevándose a casa siete galardones, incluido el codiciado premio al vídeo del año por su exitoso sencillo Fortnight.

Durante su discurso de aceptación, Swift sorprendió al público al agradecer a su “novio Travis” por su apoyo durante la grabación del video, refiriéndose al astro de la NFL, Travis Kelce. Esta mención desató gritos de emoción entre los presentes.

“My boyfriend, Travis. Everything this man touches turns to happiness, fun and magic, so I want to thank him for adding that to our shoot.” — Taylor Swift pic.twitter.com/jFv0rBGiha