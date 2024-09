Taylor Swift asiste a la final del US Open junto a Travis Kelce

Taylor Swift sorprendió a los fanáticos al asistir a la final masculina del US Open el pasado domingo, acompañada de su pareja, el jugador de fútbol americano Travis Kelce, apenas cuatro días después de que los Kansas City Chiefs, equipo de Kelce, inauguraran la temporada de la NFL con una victoria.

La cantante, quien lució un vestido a cuadros rojo y blanco, fue vista llegando al estadio Arthur Ashe para presenciar el partido entre el estadounidense Taylor Fritz y el italiano Jannik Sinner. Kelce, por su parte, optó por un conjunto completamente blanco, un look que algunos señalaron más propio de Wimbledon que del Abierto de Estados Unidos.

La pareja, que cada vez aparece más cómoda en público, se sentó junto a Patrick Mahomes, compañero de equipo de Kelce en los Chiefs, y su esposa Brittany Mahomes. Ambos disfrutaron del encuentro desde un palco privado, rodeados de la emoción del último gran evento del tenis internacional en el año.

El fin de semana de Swift y Kelce en Nueva York no terminó ahí. El sábado fueron captados asistiendo a la boda de la supermodelo Karen Elson y el curador de arte Lee Foster, en una ceremonia privada en los Electric Lady Studios, lugar icónico donde Swift ha grabado varios de sus videos musicales.

Para la ocasión, la cantante de "Bad Blood" lució un vestido Zimmermann de marfil, mientras que Kelce optó por un elegante traje de Vivienne Westwood. La pareja, ambos de 34 años, se mostró sonriente y tomados de la mano, consolidando su relación a la vista de los medios y sus seguidores.

Este ha sido uno de los múltiples eventos en los que se ha visto juntos a la pareja, quienes comenzaron su relación en el verano del año pasado.

High fives from Taylor, Travis & Mahomes cheering for that winning shot! 🙌🏻🎾#TaylorSwift #TravisKelce #USOpen



