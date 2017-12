¡Imperdible! Taylor Swift canta junto a Ed Sheeran (video)

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Este 2017, Taylor Swift se ha convertido en una de las artistas más importantes e influyentes desde que lanzó su single "Look What You Made Me Do" con el cual regresó tras una larga ausencia. Como si fuera poco, en menos de un mes "Reputation" se ha convertido en el más vendido del año año.

TAYLOR SWIFT ENDED THE SHOW BY BRINGING OUT ED SHEERAN GOODBYE WORLD ⚰️ #iHeartJingleBall pic.twitter.com/XMrrEymhDO — iHeartJingleBall (@IHRJingleBall) 2 de diciembre de 2017

Sin embargo, la cantante hasta ahora ha empezado a promocionar su álbum. Después de vender dos millones de copias, la artista ha liberado su disco y ha comenzado a interpretar sus singles en directo.

La cantante era la cabeza de cartel de KIIS Jingle Ball, el festival que cada año organiza la emisora de radio estadounidense iHeartRadio, informa los 40 principales.

La expectación era máxima: Taylor nunca había interpretado en directo el primer single de Reputation. Dicho y hecho, cantó Look What You Made Me Do e interpretó eso de "The old Taylor can't come to the phone right now"

Last night was funnnn. Thank you to everyone who came to KIIS-FM Jingle Ball YOU WERE SO LOUD! And dancy. And wonderful. Photo credit: Kevin Mazur Una publicación compartida de Taylor Swift (@taylorswift) el 2 de Dic de 2017 a la(s) 3:04 PST

¿El resultado? Un directo a la altura, con una puesta en escena sencilla y un avance de lo que puede ser su Reputation Stadium Tour: una lucha entre la vieja y la nueva Taylor.

Taylor Swift canta junto a Ed Sheeran

Taylor aprovechó la ocasión para combinar en su repertorio temas de 1989 y Reputation: Ready for It?, I Don’t Wanna Live Forever, Shake it Off, Blank Space y End Game con Ed Sheeran (su casi seguro próximo single).

I feel that the lighting in this picture truly captures how angelic @teddysphotos is for coming out and singing End Game with me 😊 Photo credit: Kevin Winter Una publicación compartida de Taylor Swift (@taylorswift) el 2 de Dic de 2017 a la(s) 3:12 PST

El músico, que además lanzó hace poco un dueto con Beyoncé, apareció para cantar junto a su gran amiga. Como era de esperarse, el público enloqueció con la sorpresa.

"Estoy muy emocionada, nunca la hemos cantado en directo", dijo Swift antes de actuar.