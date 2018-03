¡A cantar! Taylor Swift estrena Delicate (video)

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Durante la transmisión televisada de los los iHeartRadio Music Awards 2018 en The Forum en Inglewood, California, Taylor Swift estrenó el video musical oficial de su nuevo single: Delicate. Y llegó en el momento perfecto: Justo después de ganar la Artista Femenina del Año.

De acuerdo con información del portal de noticias E Latinoamérica, fue filmado durante dos noches en el centro de Los Ángeles y presenta lugares históricos como el Teatro de Los Ángeles y el Hotel Biltmore, mientras que Tay hace muchas muecas y una particular coreografía.

"Va a ser inesperado y grandioso", había revelado a E!, el director Joseph Kahn. "La necesidad es de amor y su expresión. Y no se trata de flores. La gente me ha estado enviando ideas, y en general es como flores, vestidos rosados ​​o cielos azules. Todas las cosas que uno pensaría que querría tener en un video, pero no llenarían lo que se necesita una canción como esa. Por lo tanto, creo que tengo un plan aquí para abordar eso, pero es completamente inesperado".

Su video anterior

Luego de mucha anticipación, Taylor Swift por fin estrenó el video de su nuevo sencillo “End Game”, que incluye colaboraciones con Ed Sheeran y Future. La buena noticia es que como Taylor no tiene problema en compartir su éxito, también invitó a ambos artistas a que colaboraran en el clip.

De acuerdo con información del portal de entretenimiento Quién, el video, que dura 4 minutos y 10 segundos, corrió a cargo de Joseph Kahn, quien ha dirigido siete videos de Taylor, entre ellos “Look What You Made me Do”, “… Ready for It?” y “Bad Blood”.

La acción transcurre en tres ciudades, Miami, Londres y Tokio y en él se puede ver un lujoso yate, escenas de divertidas fiestas, además de paseos en auto y hasta a bordo de un doble decker bus.

“End Game" es el tercer sencillo de Reputation, el sexto álbum de estudio de Swift, que luego de su lanzamiento, en noviembre del año pasado, logró colocarse en el lugar 11 de la lista Billboard Mainstream Top 40.