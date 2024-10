Taylor Swift dona 5 millones de dolares a afectados por Milton y Helene

El huracán Milton ha alcanzado la categoría 5, generando una emergencia nacional en Estados Unidos. Ante la gravedad de la situación, el presidente Joe Biden ha declarado estado de emergencia y ha instado a los residentes de Florida a evacuar las zonas de mayor riesgo para proteger sus vidas.

Miles de personas han abandonado el estado, mientras que otros se han quedado para resguardar sus propiedades. En este contexto, la cantante Taylor Swift ha realizado una significativa donación para apoyar a las comunidades afectadas.

Thank you, @taylorswift13, for standing with us in the movement to end hunger and helping communities in need in the wake of #HurricaneHelene and #HurricaneMilton.



🧡 Join Taylor if you're able by donating here: https://t.co/rSpfqPuHCv pic.twitter.com/NYJIIG3dlS