Taylor Swift entre las mayores estrellas pop del siglo XXI: Billboard

Billboard ha publicado su lista de las mayores estrellas del pop del siglo XXI, situando a Taylor Swift en el segundo lugar, un reconocimiento que refuerza su estatus como una de las figuras más influyentes de la música contemporánea.

Aunque la icónica Beyoncé encabeza la lista en el primer puesto, Swift mantiene su lugar como la artista más vendida del siglo.

Desde su debut en 2006, su carrera ha estado marcada por una evolución constante que ha capturado la atención global, destaca el New York Times.

Billboard’s Greatest Pop Stars of the 21st Century: No. 2 — Taylor Swift https://t.co/x4IvELBh10