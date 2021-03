Taylor Swift le responde a "Ginny & Georgia" por broma sexista

Ciudad de México.- La cantante Taylor Swift ha pasado por una nueva discusión luego que una serie llamada "Ginny & Georgia" realizara una broma de mal gusto y "sexista" en relación con la vida amorosa de la intérprete.

La producción que está disponible en Netflix lanzó su último capítulo y en él apareció un dicho que primero indignó a los fans de la cantante multilaureada, e incluso nominada en tres ocasiones a los Globos de Oro, pero esos comentarios llegaron hasta la también filántropa estadounidense, quien esta mañana alzó la voz.

La compositora de 31 años compartió en su cuenta de Twitter un mensaje a la serie "Ginny & Georgia", al mismo tiempo que publicó la imagen con las palabras que le causaron molestia: "¿Que te importa? Pasas por los hombres más rápido que Taylor Swift".

Hey Ginny & Georgia, 2010 called and it wants its lazy, deeply sexist joke back. How about we stop degrading hard working women by defining this horse shit as FuNnY. Also, @netflix after Miss Americana this outfit doesn’t look cute on you 💔 Happy Women’s History Month I guess pic.twitter.com/2X0jEOXIWp