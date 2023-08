Taylor Swift lidera los Premios MTV VMA con 8 nominaciones

Una vez más Taylor Swift lo volvió a hacer y lidera las nominaciones a los premios MTV Video Music Awards con ocho candidaturas, entre ellas Mejor Video del Año y Mejor Artista del Año.

La artista de R&B, SZA, la sigue de cerca con seis candidaturas en la gala que premia los mejores videos musicales del año, que se celebrará el próximo 12 de septiembre en el Prudential Center de Newark, en Nueva Jersey.

Doja Cat, Olivia Rodrigo, Kim Petras, Miley Cyrus, Nicki Minaj y Sam Smith están empatados con cinco nominaciones cada uno.

Mientras que Diddy, Blackpink y Shakira consiguieron cuatro nominaciones.

Swift puede establecer su propio récord si se lleva el premio a Mejor Video del Año, pues con ese recibiría el premio por cuarta vez con la canción 'Anti-Hero'.

Para esta categoría se enfrentará con SZA por 'Kill Bill', Doja Cat por 'Attention', Miley Cyrus por 'Flowers', Nicki Minaj por 'Super Freaky Girl', Olivia Rodrigo por 'Vampire' y Sam Smith y Kim Petras por 'Unholy'.

Compiten en la categoría de mejor artista del año Taylor Swift, Doja Cat, Nicki Minaj, Beyoncé y las colombianas Karol G y Shakira.

En la categoría de Mejor Nuevo Artista, el mexicano Peso Pluma tratará de derrotar a las cantantes Ice Spice, PinkPantheress, Reneé Rapp, Kaliii y GloRilla.

La noticia le llegó a Taylor mientras está en su gira mundial 'The Eras Tour', donde su increíble voz e impresionantes conjuntos, hacen de sus conciertos una experiencia inolvidable.

Para tristeza de los swifties, no hay video de la reacción de la cantante pero seguramente lo celebró al lado de sus amigos y claro, de su equipo de trabajo.

