“Miss Americana”, el documental de Taylor Swift

EEUU.- El documental que aborda la vida de la cantante Taylor Swift se encuentra disponible en la plataforma de streaming, Netflix.

El documental titulado “Miss Americana”, disponible a partir de hoy, cuenta las vivencias de una de las artistas más relevantes en la música pop de los últimos años.

Casi de inmediato las redes sociales se llenaron de todo tipo de comentarios y criticas sobre la cinta.

La película fue presentada en el Festival de Cine de Sundance con una buena respuesta de la crítica especializadas, algunos lo han calificándolo como “provocador, inspirador y emotivo”.

#MissAmericana is on @NetflixFilm! I’m excited for you to see it. I want to thank Lana Wilson for her curiosity & for wanting to make this film. It’s wild to be sharing so much of my life because it’s scary to be vulnerable! (understatement of the century) https://t.co/Ot56y6jnCs pic.twitter.com/U40wFv82JL