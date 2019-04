Taylor Swift le quita la corona a Ariana en Vevo

Agencias

Ciudad de México.- Tras días de especulación, un sinfín de pistas y una misteriosa cuenta regresiva, Taylor Swift por fin regresó a la música con el nuevo sencillo “ME!”, cuyo video rompió un nuevo récord de Vevo, al conseguir más de 65 millones de reproducciones en 24 horas.

Swift rompió el récord que anteriormente Ariana Grande había roto con el video de “Thank u, next”, el cual había logrado ser el video más visto durante las primeras 24 horas tras su estreno con 59 millones de reproducciones. Ahora, el récord al video con más reproducciones en las primeras 24 horas le pertenece a “ME!”.

El clip ha logrado que Taylor tenga 3 videos en el top 5 del ranking de los videos más vistos en 24 horas de Vevo. Anteriormente, Taylor Swift había logrado romper este récord con el sencillo del 2017 "Look What You Made Me Do", el cual ocupa el tercer puesto con 43.3 millones de reproducciones.

El video de "Bad Blood", el cual se estrenó en el año 2014, se encuentra en el puesto número 5 al haber obtenido 20 millones de reproducciones en las primeras 24 horas de su estreno.