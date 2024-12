Taylor Swift sorprende a fan con regalo navideño de miles de dólares

A principios de diciembre, Taylor Swift visitó el Children's Mercy Hospital en Kansas City, donde tuvo un conmovedor encuentro con Naya, una joven de 19 años que le dejó una impresión especial.

Durante su conversación, Naya elogió el atuendo de dos piezas que llevaba Swift, un comentario que no pasó desapercibido para la artista.

"Thank you for saying my outfit was the tea!"

Según el portal TMZ, la joven utilizó la expresión ‘té’ para describir el conjunto de Taylor. En términos de moda, el término ‘té’ (tea) hace referencia a un estilo de vestido o falda cuya longitud se sitúa entre la rodilla y el tobillo, aproximadamente tres a cuatro pulgadas por encima de este último.

Este tipo de prendas, conocidas como ‘vestidos de té’, suelen incluir detalles distintivos como mangas cortas, faldas amplias y estampados florales vibrantes. Históricamente, han sido asociados con eventos informales, como reuniones en casa o tardes de té, gracias a su aire elegante pero relajado.

Naya, quien vive con una enfermedad crónica, compartió un video en TikTok de sus regalos, el cual fue filmado en su habitación de hospital. En este mostró dos grandes paquetes con ropa de la marca de ropa Miu Miu, con un valor de unos 4 mil 500 dólares.

Taylor Swift surprised a fan from Children's Mercy Hospital with a gift!



"When you asked where I got it, I purposely didn't tell you because i had a plan :) Picked you up a few things I hope you'll think are tea. Merry Christmas! Love, Taylor"

pic.twitter.com/Yr09swcfcc