Taylor Swift supera las 300 millones de reproducciones en Spotify

Tan solo pasaron unas horas y Taylor Swift ya demostró de nueva cuenta lo influyente que puede ser, al superar las 300 millones de reproducciones de su álbum ‘The Tortured Poets Department’ en Spotify.

La cantante rebasó su propia marca, pues la compañía había informado que el disco se convirtió en el primero de la historia en acumular 200 millones de reproducciones en un mismo día, pero horas más tarde actualizó la noticia sumando 100 millones más al récord.

History made! On April 19, 2024, Taylor Swift's The Tortured Poets Department was the first album in Spotify history to have over 300M streams in a single day.

Se puede asegurar que el impacto del material discográfico se debe a las 15 canciones extra con la que Swift sorprendió al mundo, agregándolas horas más tarde al debut oficial de los 16 sencillos; es decir, 'TSTTPD' cuenta con 31 pistas en total.

Con el lanzamiento de su onceavo disco, la intérprete supera la misma marca que había colocado cuando lanzó 1989 (Taylor's Version) en octubre del año pasado, el cual, a su vez rebasó Midnights, producción de Swift realizada en 2022.

De esta forma, la estrella ocupa los tres primeros lugares del gigante de la industria musical con los álbumes más reproducidos en un día.

Por si fuera poco, ‘Fortnight’, el sencillo a dueto con Post Malone se posicionó como la canción más reproducida en la misma plataforma en un solo día.

