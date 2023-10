Taylor Swift se vuelve multimillonaria gracias a 'The Eras Tour'

La cantante Taylor Swift subió a la categoría de artista multimillonaria luego de un análisis de la empresa financiera Bloomberg, con la conclusión de que actualmente es acreedora a un patrimonio neto de mil cien millones de dólares (18 mil millones de pesos), informó Variety.

The tour isn’t the only thing we’re taking worldwide…….. 🌎 Been so excited to tell you all that The Eras Tour concert film is now officially coming to theaters WORLDWIDE on Oct 13! Tickets available now at https://t.co/Oyy6tFmfeV or on your local theaters website! 🩵 pic.twitter.com/rYJUpbHPJd