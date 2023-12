Desde que Taylor Swift y Travis Kelce confirmaron su bella y envidiable relación amorosa, los fanáticos de ambas celebridades han expresado su felicidad de ver a ambos pasando el mejor momento de sus respectivas vidas.

La euforia por la relación de Tay Tay y el jugador de la NFL ha llegado al punto de influir en la búsqueda de nombres de bebés.

Según un representante de la página ‘BabyNames.com’, la compositora de ‘You Belong With Me’ y el tight end de los Jefes de Kansas City son responsables de que las búsquedas de los nombres ‘Taylor’ y ‘Travis’ hayan experimentado un notable aumento en su sitio, en los últimos meses.

'Taylor' & 'Travis' Baby Name Searches Skyrocket as Romance Heats Up | Click to read more 👇 https://t.co/k7oJnOi0rT