¡Te Fe-li-ci-to, Motomami! Rauw Alejandro y Rosalía se van a casar

Los cantantes Rauw Alejandro y Rosalía anunciaron en su más reciente canción "Beso", donde ambos participan, que se van a casar.

En el video musical, se muestra la pareja muy enamorada y compartiendo imágenes de su intimidad y viajes.

"Lo mejor que tengo es el amor que me das, huele a tabaco y melón y a domingo en la ciudad. Si tú me esperas el tiempo puedo volar, el cielo puedo amarrar y dártelo entero" , se escuchan en el coro de la canción.

El video se corta abruptamente y cambia a una toma de la cantante española enseñando un anillo de compromiso puesto y limpiándose las lágrimas de felicidad.

A continuación te dejamos el nuevo video de la Rosalia con Rauw Alejandro.

Hace unos días, Rosalía se sinceró sobre las relaciones que había mantenido con otros hombres antes de conocer al puertorriqueño.