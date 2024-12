Sigue mala racha del Team Tierra: Sabine Moussier, quinta eliminada de la Casa de los Famosos

Sabine Moussier, la villana de las telenovelas, tendrá que seguir cosechando lo que sembró dentro de La Casa de los Famosos México… pero afuera de ella, al convertirse en la quinta eliminada del reality show más visto del país.

Para alegría del público, el Team Mar sigue viento en popa a pesar de las constantes nominaciones, en especial las de Mario Bezares y Arath de la Torre, quienes regresaron a la casa para disgusto de los habitantes del equipo Tierra, quienes ya auguraban otra noche amarga.

Todo quedó entre Gala Montes y Sabine Moussier y el público decidió que la quinta eliminada fuera la polémica Sabine Moussier.

Curiosamente, la salida de Sabine pudo no ser una sorpresa, al menos para ella, porque durante la transmisión en vivo en los canales de VIX, se vio cómo la actriz se puso frente a una cámara y dirigió un mensaje a los espectadores: