Beetlejuice como nunca lo habías visto ¡en musical!

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Por años, la popular cinta Beetlejuice (1988) ha estado rodeada de rumores sobre su regreso a la pantalla grande. Incluso los protagonistas, Michael Keaton y Winona Ryder, han manifestado sus deseos de participar en una secuela.

Pero hasta ahora, lo más concreto relacionado al clásico filme del cineasta Tim Burton es una adaptación como musical, que acaba de confirmar su debut en Estados Unidos, publicó el portal La Tercera.

También te puede interesar: ¿Sin planes para el fin de semana? ¡Lee esto!

La obra se estrenará en octubre de este año en el National Theatre de Washington, y luego desembarcará en Broadway, publicó The New York Times.

Beetlejuice: The Musical llevará a las tablas la famosa historia de la joven Lydia Deetz (Winona Ryder), que junto a su familia es acosada por un muerto llamado Beetlejuice (Michael Keaton), quien en su trabajo como “bioexorcista”, intenta sacarlos de su nuevo hogar a petición de los difuntos Adam (Alec Baldwin) y Bárbara (Geena Davis), dueños de esa casa en vida.

La obra fue escrita por Scott Brown y Anthony King a partir de la historia original que crearon Michael McDowell y Larry Wilson.

Según el New York Times, este proyecto se ha estado preparando por ocho años, a cargo de la división teatral de Warner Bros. Su transformación a un musical cuenta con la dirección del destacado Alex Timbers, famoso por llevar a Broadway obras como Rocky y Peter and the Starcatcher, mientras que la música está en manos del artista Eddie Perfect, quien en paralelo trabaja en una adaptación musical de King Kong.

Al mismo tiempo, la compañía está trabajando en el desarrollo de otras atractivas adaptaciones teatrales, como la de A Star is Born, con Bill Condon (Dioses y monstruos, La bella y la bestia) en la dirección; Dog Day Afternoon y 17 otra vez