Tecate Pa'l Norte confirma a Seventeen en su lineup para 2025

¡Carats de México! Vayan alistando sus lightsticks y mejores outfits, pues Seventeen ha sido anunciado como uno de los artistas que se presentarán el próximo año en el festival Tecate Pa'l Norte.

El masivo que se realizará los días 4, 5 y 6 de abril del próximo año en el Parque Fundidora también contará con las actuaciones de Green Day, Justin Timberlake, Olivia Rodrigo, Kings of Leon, Massive Attack, Fall Out Boy, Caifanes, Charli XCX, Garbage, The Black Keys, The Chainsmokers, Benson Boone, Gesaffelstein y Parcels, entre otras propuestas musicales

¿Cuándo es la venta de boletos para el Tecate Pa'l Norte 2025?

De acuerdo con el anuncio oficial publicado por el Tecate Pa'l Norte en redes sociales, la venta de boletos para la edición de 2025 se llevará a cabo el 5 de noviembre del año en curso, a través de Ticketmaster.

La edición número 13 de esta fiesta musical ha sido anunciada por los organizadores como una experiencia épica, por las 150 propuestas musicales que ofrecerá el cartel con estrellas que representan todos los géneros procedentes de distintas partes del mundo.

También se hace mención del despliegue de producción que respaldará a los talentos nacionales e internacionales, destacando la experiencia multisensorial la cual aseguran, pretende superar todas las expectativas.

Entre sus atractivos está ver el debut en México de Olivia Rodrigo, así como la primera visita a Monterrey de Justin Timberlake, prometiendo un show de otro nivel que quedará grabado en la memoria de todos.

El deseo que muchos fans acariciaban de ver tocar en el Fundidora a Green Day se hará realidad, mientras que Kings of Leon, grupo originario de Nashville, Tennessee, regresa al Pa'l Norte con toda esa descarga musical que los ha catapultado como una de las principales bandas de rock a nivel mundial.

