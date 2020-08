¿Sabías qué por un chiste de Benito Juárez, Televisa corrió a 'El Loco' Valdés?

MÉXICO.- Si alguien desafió al sistema con su humor, ese fue "El Loco" Valdés.

Eran los años 70, gobernaba al país Luis Echeverría, quien en octubre de 1968, como Secretario de Gobernación, tuvo un papel central en la matanza de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas. Eran los tiempos en que Televisa era un soldado del PRI.

Millones de personas veían en su televisor El Show del Loco, y el comediante, siempre entrón, siempre imaginativo, siempre delirante, que suelta el chascarrillo:

"¿Saben quién fue el presidente bombero? Y ante las risas de los técnicos detrás de cámaras, Valdés escupió: ¡Pues 'bomberito Juárez'!".

Uno de los más importantes productores de Televisa en esa época confirmó a GENTE que Emilio "El Tigre" Azcárraga Milmo, entonces el mero mandamás de esa empresa, quien veía divertido el programa, se quedó atónito.

"Este cabrón ya no trabajará aquí", destacan que dijo Azcárraga Milmo cuando "El Loco" agregó: ¿Y quién lo ayudaba? Su esposa, Manguerita Maza de Juárez".

Y así, sin más, en el corte a comercial, cuando los músicos en el estudio cantaban la cortinilla "Síiiii, señor Loco está usted Loco ¡Loco de verdad!, el comediante hermano del inigualable Tin Tan, aún sonriente y desbordado se secaba el sudor, recibía la indicación de que se presentara con "el Jefazo".

La familia de Manuel Valdés lo ha negado, sólo dice que todo quedó en una multa (de la Secretaría de Gobernación) y una severa reprimenda verbal de Emilio Azcárraga Milmo.

No obstante, fuentes compartieron a GENTE que pese a que Azcárraga Milmo le dijo hasta lo que no al cómico, y lo obligó a pedir una disculpa púbica, no pudo evitar que el Gobierno promotor del "arriba y adelante" lo mandara unos años a su casa por la afrenta a una administración resuelta a defender la historia de bronce, y más, a su más digno representante, el Benemérito de las Américas.

Lo que para "el Loco" fue un "puntacho", un desdoblamiento de humor ácido e irreverente, fue un gran dolor de cabeza para "el Tigre", quien perdonó a Valdés por una estima personal y porque, confesaría años después, "era el cabrón con más agilidad mental que conocí en mi empresa, y para acabarla, siempre se hace el loco".

Los contenidos de Televisa anduvieron, después de este incidente, siendo monitoreados a detalle por RTC, y por ahí se les pusieron multas y jalones de orejas a otras figuras de la televisora, pero nada del tamaño de lo que hizo "El Loco" Valdés.

Quien esto escribe, hace algunos años, en un evento público, le preguntó al comediante: ¿Ese episodio de su vida y su carrera valió la pena vivirlo por una broma? Sonriente, como siempre fue, "El Loco" respondió al vuelo: "¿Por qué arrepentirse si estuvo a toda madre Pum, pum", dijo, con su célebre chasquido de dedos.

Manuel Valdés se ganó a pulso y siempre el mote de "El Loco".