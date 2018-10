Actor de The Walking Dead tuvo una crisis al dejar la serie

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Uno de los momentos más recordados de The Walking Dead llegó a inicios de la séptima temporada de la serie cuando Negan se posicionó como el principal enemigo de los sobrevivientes al asesinar a sangre fría Glenn.

La muerte del personaje interpretado por Steven Yeun provocó la tristeza de los fans de la serie y en su minuto motivó al actor a criticar a la producción porque supuestamente no había valorado al personaje, publicó el portal Mouse.

Ahora, a varios años de ese momento, Steven Yeun todavía no olvida su paso por The Walking Dead y con la perspectiva de los años reflexiona sobre su experiencia como Glenn.

“En retrospectiva fue solo un final natural”, dijo Yeun en una entrevista con Indie Wire. “Todos lo sintieron. No quería irme de la serie. Era solo parte la historia, y tú sirves a la historia. Además, hay algo muy hermoso en el final, dar vuelta la página y cerrar el libro”.

"Ese personaje estaba intrínsecamente arraigado a lo que la gente creía que era. Me alimenté y también creí en eso"

Pero mientras que ahora su salida de The Walking Dead parece una buena decisión a la luz de sus nueva película, Burning, Yeun reveló que no siempre fue así.

“Cuando me fui de The Walking Dead tuve una especie de crisis existencial, no porque deseaba volver allí, sino porque me hizo sentir la soledad de la vida, que es que las decisiones no se toman por ti”, confesó el actor.

Tras el final de la serie, Yeun se convirtió en padre lo que sumado al reciente cierre de su etapa como Glenn fue un llamado de atención para él.

“Te dejas tragar por lo que sea que seas parte”, dijo Yeun. “Dejas la serie, estas apunto de tener un hijo, ahora eres un adulto y dices ‘mierda’, ahora yo estoy a cargo de mi vida. Tengo que tomar decisiones y no sé el siguiente paso”.

Pese a sus sentimientos por la serie y la revelación de que aun habla con sus compañeros de elenco, Yeun señaló categóricamente que no está interesado en volver a interpretar a Gleen.

“A veces la gente me lo propone ‘¿Oye no sería genial si hieran una película de origen de Glenn?’, y yo les digo ‘no, eso sería horrible'”, señaló el actor. “Eso fue hace mucho tiempo, yo era otra persona y no creo que pueda volver allí. Ese personaje estaba intrínsecamente arraigado a lo que la gente creía que era. Me alimenté y también creí en eso, hasta que salí”.