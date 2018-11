Soraya Montenegro incursiona en YouTube

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Si la presencia de 'Soraya Montenegro' en los promocionales para Netflix Latinoamérica de la serie Orange is the New Balck no había sido suficiente para sus fans, ahora podrán acceder a contenido suyo con periodicidad a través de una de las plataformas más empleadas para el entretenimiento: YouTube.

El personaje de “Soraya Montenegro” es, sin duda, uno de los más recordados de las telenovelas mexicanas, además de ser uno de los más recurridos para los memes en las redes sociales, por tal motivo Itatí Cantoral, quien dio vida a esta villana de “María la del Barrio”, decidió crear un canal en línea dedicado a ella.

El personaje que se ha convertido en un ícono de la villanía y que ha roto con la barrera del tiempo, pues en la actualidad personas de todas las edades conocen a 'Soraya Montenegro', tendrá un canal en la red social de videos.

Itatí Cantoral, actriz que interpretó al personaje en la telenovela María la del Barrio, compartió a Radio Fórmula que abrirá el canal y que este llevará por nombre 'Maldita Lisiada', en honor a la frase y escena más icónica de 'Soraya Montenegro' en el melodrama.

Hace unos meses, Cantoral realizó un skecth junto a Yuliana Peniche para el programa Hoy recreando la escena que le ha dado vuelta al mundo y ha permitido que las nuevas generaciones conozcan a la villana y su famosa frase: “¡Maldita lisiada!”.

El personaje de Itatí Cantoral ha trascendido la pantalla chica, pues se han creado numerosos memes sobre 'Soraya Montenegro' que abundan en redes sociales y que permiten que tanto jóvenes como adultos conozcan a la villana.

Con información de Tribuna