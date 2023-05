Temuera Morrison podría interpretar al Capitán Rex en “Ahsoka”

Lucasfilm tiene como uno de sus principales proyectos para este 2023 el lanzamiento de la serie “Ahsoka” en Disney Plus, generando grandes expectativos con varios personajes de producciones animadas de Star Wars dando el salto para obtener su versión live action, una de las sorpresas según onetakenews será que Temura Morrinson interpretaría al Capitán Rex.

El actor ha dado vida a Jango y más recientemente a Boba Fett, además de a múltiples clones, pero sería la primera ocasión que interpretaría a Rex uno de los personajes favoritos de “The Clone Wars”, durante ese periodo fue la mano derecha de Anakin Skywalker, siendo un líder destacado desarrollo una fuerte amistad y lealtad con otros jedi en especial con Ahsoka Tano.

El capitán Rex ha aparecido en otras producciones animadas como Rebels, The Bad Batch y Tales of the Jedi, aunque no lo hemos visto en una serie de acción real por lo que sería una novedad agradable para los fans.

El programa de Ahsoka será lanzada en agosto será protagonizado por Rosario Dawson en el papel titular, Natasha Liu Bordizzo como Sabine Wren, Mary Elizabeth Winstead como Hera Syndulla , el difunto Ray Stevenson como Baylan Skoll y Lars Mikkelsen como el villano Gran Almirante Thrawn.

El show televisivo forma parte de un ambicioso proyecto que concluirá en la película de Star Wars que prepara Dave Filoni para ser la conclusión del Mandoverse, otras series que conducirán a esa historia es The Mandalorian, The Book of Boba Fett y Skeleton Crew.