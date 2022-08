Jennifer Lopez y Ben Affleck acuerdan separarse tras su luna de miel

La pareja del momento, Jennifer Lopez y Ben Affleck, tomó una decisión que dejó sorprendidos a sus seguidores, pues se encontraban en medio de una romántica luna de miel en París, que ha llegado a su fin.

De acuerdo con una fuente que informó al medio Hollywood Life, los recién casados decidieron separarse para extrañarse más y no perder la conexión, que ha caracterizado su relación.

Al tomar distancia, la pareja se dará su espacio para desarrollar sus proyectos profesionales, esto, con el fin de que la conexión y magia que existe no se pierda.

Las celebridades unieron sus vidas el pasado 16 de julio mediante una íntima ceremonia en A Little White Wedding Chapel, de Las Vegas.

A pesar de la distancia, están en contacto todo el tiempo cuando no pueden estar juntos físicamente, asegura la fuente de Hollywood Life.

El pasado 24 de julio, la cantante y actriz estadounidense cumplió 53 años con un panorama que la hace sentir muy feliz: recién casada y con nuevos productos en su negocio de cosmética.

"Tengo la edad que tengo, pero me siento increíble y estoy más feliz que nunca", apuntó la intérprete de "On the floor", que hizo coincidir su cumpleaños con el lanzamiento de una crema corporal de su línea JLo Beauty, para reafirmar los glúteos.

Según añade, Affleck la ayuda también a sentirse bien en su cuerpo. "Me dice que le gusto cuando no llevo nada, ni maquillaje ni el pelo arreglado. Aprecia realmente eso, y eso me hace sentirme segura y guapa", expresó durante una entrevista para People.