"Terrifier 3" domina las taquillas y desplaza al Joker con su sangrienta propuesta

Este fin de semana, el sangriento slasher "Terrifier 3" sorprendió al público y a los críticos al tomar el primer lugar en la taquilla, superando a grandes producciones de Hollywood y películas aspirantes a premios. La cinta, producida por el pequeño distribuidor Cineverse, recaudó 18,3 millones de dólares, superando con creces las expectativas y dejando atrás a competidores de renombre como "Joker: Folie à Deux", protagonizada por Joaquin Phoenix.

"Terrifier 3", una secuela de bajo presupuesto, trae de regreso al infame Art the Clown (interpretado por David Howard Thornton), quien aterroriza a los espectadores con su característico disfraz de payaso, esta vez en una macabra fiesta navideña. La película continúa el éxito de "Terrifier 2" de 2022, que sorprendió en su momento con una recaudación global de 15 millones de dólares. El éxito inesperado de esta tercera entrega demuestra el poder de las producciones independientes y del cine de terror en la taquilla.

Por otro lado, el esperado estreno de "Joker: Folie à Deux" sufrió una caída dramática, recaudando solo 7,1 millones de dólares en su segundo fin de semana, una disminución del 81% respecto a su apertura. Esta secuela, que tenía un presupuesto estimado de 200 millones de dólares, está en camino a convertirse en un desastre financiero para Warner Bros., a pesar del éxito rotundo de la primera entrega en 2019, que superó los 1.000 millones de dólares en recaudación global.

Mientras tanto, otros estrenos como "The Wild Robot" lograron recaudar 13,5 millones de dólares, ubicándose en segundo lugar, mientras que el nostálgico "Beetlejuice Beetlejuice" empató con el Joker, también con 7,1 millones. Sin duda, este fin de semana quedó marcado por el ascenso inesperado de "Terrifier 3", que, con su terror visceral, logró ahuyentar al Joker de la cima de las taquillas.

