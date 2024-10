Terrifier: The ARTcade Game llegará a consolas y PC en 2025

La exitosa saga cinematográfica de terror Terrifier continúa expandiéndose más allá de la gran pantalla. Tras el impacto que causó Terrifier 3, el infame payaso Art the Clown hará su debut en el mundo de los videojuegos con Terrifier: The ARTcade Game, un título de acción lateral desarrollado por el estudio español Relevo y publicado por Selecta Play.

Programado para lanzarse en 2025, este juego estará disponible en consolas como Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series, y en PC a través de Steam.

Enter the terrifying world of Art the Clown in Terrifier: The ARTcade Game, a retro-inspired, pixel-art beat-em-up based on the Terrifier film series. pic.twitter.com/ve2cN3o2A5