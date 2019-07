Alejandra Guzmán recibió una golpiza de Frida Sofía: maquillista

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Un exmaquillista de Alejandra Guzmán dejó con la boca abierta a todos, pues confesó ante las cámaras de Hoy la tremenda golpiza que le dio Frida Sofía a la cantante, luego de que la famosa defendió a una amiga.

De acuerco con información de redes sociales y Debate, El excolega de la Guzmán dijo que la joven al parecer llegó en estado de ebriedad, comenzando a despotricar en contra de la amiga de su madre, quien aterrorizada pidió ayuda a la rock star por los ataques que le hizo Frida.

"Me acuerdo que estaba una amiga muy cercana de Alejandra, Frida ya venía no sé si tomada o etc, etc de repente fue atacar a Paola (amiga de la Guzmán) diciéndole de cosas, la verdad groserías yo no sé si la intención de Frida que solo lo celebrara con ella...", dijo Oktavio Torres.

Pero eso no fue lo peor, sino cuando Alejandra le dijo a su guardaespaldas que se llevara a Frida del lugar, lo que desató una rabieta y golpes en contra de su madre, quien según Torres jamás metió las manos.

“Y es donde se descontrola todo va Alejandra caminó de espaldas la agarra de las greñas, la empieza a rasguñar cachetear etc”, comentó para el programa Hoy.

Fue arriba de la camioneta y un trayecto de cuatro horas por carretera donde la tensión se tornó más fuerte, ya que un guardia tuvo que someter en todo el camino a Frida pues quería golpear a su madre.

"En la camioneta iba el chofer, iba yo, iba Alejandra, iba el seguridad de Alejandra, iba Frida que no pasó en esas cuatro horas desde los gritos obscenos desde 'eres una hija de tu pu$%&, eres una arrastrada. Venía el seguridad agarrando a Frida porque te juro que en las cuatro horas de camino nunca se calló todo el tiempo iba pateándole porque le quería pegar a Alejandra...", comentó.

Por si fuera poco Oktavio dejó bien claro que Frida después de la trifulca estaba como si nada, mientras que Alejandra era un mar de lágrimas por los tratos que recibió por parte de su única hija quien hoy en día se ha convertido en su enemiga.

Aseguro que los golpes que publico Frida en redes sociales y que señaló que fueron hechos por parte de la Guzmán se debió porque él y el guardaespaldas de Frida la detuvieron ese día para que no siguiera golpeando a su madre e incluso dijo que ella se grabó para usarlos en su contra esto ocurrió según el maquillaste hace dos años cuando Alejandra hizo una gira con Gloria Trevi.

