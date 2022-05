Thalía estaría luchando con enfermedad incurable, revela Laura Zapata

De acuerdo con Laura Zapata, la cantante Thalía no se encuentra nada bien de salud y estaría pasando días bastante complicados debido a la enfermedad de Lyme, misma que le fue detectada hace ya 13 años.

La actriz explicó que pese a los intentos que su hermana ha hecho para sobrellevar este mal, su cuerpo no está respondiendo nada bien y la salud de la intérprete de "Arrasando" cada día se ve más afectada.