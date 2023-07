Thank you, next: ¿Ariana Grande y Dalton Gomez se divorcian?

Tras haber dado el ‘sí’ apenas en mayo de 2021, Ariana Grande y su esposo Dalton Gomez supuestamente están en proceso de divorcio, según informa TMZ.

TMZ menciona que Ariana y Dalton llevaban separados desde enero y que intentaron reconciliarse varias veces, pero al parecer fracasaron. Sin embargo, terminaron en buenos términos, ya que se hablan seguido.

Además, el hecho de que la compositora no haya usado su anillo de compromiso en diversas ocasiones, refuerza más la supuesta ruptura.

Ariana Grande and her husband Dalton Gomez have separated and are heading toward divorce, TMZ reports. pic.twitter.com/kFmXFAxojB