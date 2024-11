‘The Acolyte’ no tendrá una segunda temporada tras malas críticas

‘The Acolyte’ no logró ganarse el corazón de los fanáticos y críticos del universo de Star Wars, llevando a la serie a su ruina y a sacar de la mesa la posibilidad de una segunda temporada.

Un segundo ‘round’ de la serie protagonizada por Jung-jae Lee, Amandla Sternberg y Charlie Barnett, jamás verá la luz después de que la primera temporada dividiera las opiniones del público.

De acuerdo con Deadline y Variety, la producción no recibió luz verde para continuar por Lucasfilm, luego de haber dividido a los fans de la saga creada por George Lucas hace varios años.

“The Acolyte” will not return for Season 2.



