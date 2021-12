The Batman con Robert Pattinson revela nuevo tráiler: Cuándo se estrena en cines

Este lunes se reveló el nuevo tráiler de The Batman, película dirigida por Matt Reeves, quien ha reiniciado la historia y ahora cuenta con Robert Pattinson como Bruce Wayne, llegará a los cines del mundo el 4 de marzo de 2022.

Este nuevo tráiler que lleva por nombre “The Bat and the Cat”, muestra el regreso del caballero oscuro junto a Catwoman, interpretada por Zoe Kravitz, Paul Dano como Acertijo y Colin Farrell, quien da vida a El Pingüino, entre otros personajes.

La película que también aparecerá dentro de 46 días en HBO Max después del estreno en cines, así lo informó CEO principal de WarnerMedia, Jason Kilar, también presentó un vistazo a la portada de Empire Magazine.

Justice with a vengeance. Check out the new split cover art for The Batman featuring Batman and Catwoman as debuted as part of the collector's edition of @EmpireMagazine - on newsstands now. #TheBatman pic.twitter.com/BHEaCgwttU