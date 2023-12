“The Black Phone 2” volverá a contar con Ethan Hawke

Blumhouse y Universal Pictures tienen como uno de sus proyectos principales una segunda película de “The Black Phone”, aunque la trama se mantiene en secreto se confirmó que los protagonistas de la primera parte estarán de regreso para la secuela, según Deadline.

Revelaron que se concretaron los acuerdos para que Mason Thames y Madeleine McGraw vuelvan a interpretar a los hermanos Finney y Gwendolyn, con Jeremy Davies retomando el rol de su padre Terrence mientras que Miguel Mora repite como Robin Arellano.

Y lo que más ha generado expectativa de los fans de la película original es el retorno del cuatro veces nominado a los Premios Oscar Ethan Hawke como el antagonista.

La primera cinta siguió la historia de un niño de 13 años que fue atrapado por un enmascarado, que resulta ser un asesino serial, encuentra un teléfono roto y sin conexión, que empieza a sonar y empieza a escuchar a los fantasmas de las victimas anteriores de su captor,.

Por lo que el joven debe usar su ingenio para sobrevivir, por otro lado su hermana tiene sueños donde tiene visiones que podrían ayudarle, aunque se supone que el villano encontró su final, podría haber varias sorpresas para justificar su retorno en la segunda parte.

La película obtuvo un 81% de aprobación por parte de la crítica especializada y la audiencia le proporcionó un 88% siendo catalogada como una de las mejores películas de terror de este 2023.

El director y coguionista Scott Derrickson repite en el proyecto y para elaborar el libreto volverá a contar con el apoyo de C. Robert Cargill, Jason Blum será productor.

The Black Phone 2 tiene programado su lanzamiento tentativo en cines el 27 de junio del 2025.

‘The Black Phone 2’ will be released on June 27, 2025 with the original cast set to return. pic.twitter.com/3jV26ahRJ3