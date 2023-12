The Boys Temporada 4 lanza primer tráiler, se une Jeffrey Dean Morgan

Prime Video lo tiene claro una de sus franquicias más importantes es “ The Boys ” inspirada en los cómics homónimos de Garth Ennis , el programa de televisión principal y todos sus spin off están bajo la supervisión de Eric Kripke , los planes para seguir expandiéndola no cesan. .

El show central tendrá una cuarta temporada y este sábado se lanzó el primer tráiler que promete mucha acción, además de que será irreverente y arriesgada que sus predecesoras, llevando a los protagonistas al límite, la guerra entre “Los Siete” y los justicieros solo sigue. escalando.

Homelander parece más peligroso que nunca siguiendo la espiral de una caída, el mundo ya pudo observar destellos de su peor versión y aún así hay personas que justifican sus acciones y lo siguen apoyando, este ser poderoso podría ya no reservarse más y más al contar con su hijo.

Billy Butche r y sus compañeros podrían tener todo cuesta arriba, con Starlight como la única súper apoyándolos, pero hay sorpresas en el camino para bien y para mal al parecer tendrán un nuevo aliado en la forma de Jeffrey Dean Morgan quien interpreta aún personaje aun sin revelar. .

El actor reconocido por interpretar a Negan en The Walking Dead es amigo del productor Kripke conociéndose desde que trabajaron en Supernatural, desde entonces ambos pretendían que se pudiera unir a la serie de The Boys y es hasta el cuarto ciclo que esto se concretara.

También vemos a unos Siete reformados vuelven a la alineación principal The Deep, A-Train y un nuevo Black Noir cuya identidad es un misterio recordando que el original fue asesinado por Homelander en la temporada 3 aunque el resto de los personajes no lo sepan.

La franquicia sigue creciendo en este 2023 sacó dos spin off uno animado Diabolical con historias independientes y Gen V que presento a jóvenes con poderes que estudiaban en la Universidad Godolkin, una institución que no es lo que aparenta y tiene oscuros secretos.

The Boys está ambientado en un mundo donde la corporación Vought controla el negocio de los “superhéroes” siendo el equipo estelar “Los Siete” pero nada es lo que parece en realidad distan de hacer las cosas por el bien, la mayoría de estas personas poderosas. abusan de sus habilidades y no les importan los daños colaterales, un grupo de justicieros tratan de detenerlos.

En desarrollo también está “The Boys: México” que será producida por Diego Luna y Gael García Bernal colaborando con Gareth Dunnet-Alcocer el guionista de Blue Beetle.

The Boys Temporada 4 aún no cuenta con fecha de lanzamiento pero se espera que llegue en algún momento del 2024 el show es estelarizado por Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Karen Fukuhara, Erin Moriarty, entre otros, también ese año se espera el segundo ciclo de la Generación V.

Siembra veneno, cosecha caos.



The Boys Temporada 4, disponible en 2024. pic.twitter.com/xRxxBCdTlY – Prime Video (@PrimeVideo) 2 de diciembre de 2023