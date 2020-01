Quinta temporada de The Crown tendrá a “Dolores Umbridge” como la reina Isabel II

CIUDAD DE MÉXICO.- The Crown, la serie de Netflix sobre la vida de la Reina Isabel II, finalizará en la quinta temporada, informó The Hollywood Reporter.

La noticia fue confirmada por el creador y showrunner del programa, Peter Morgan, quien además confirmó que la temporada final será protagonizada por Imelda Staunton, quien tomará el papel que actualmente desempeña Olivia Colman como la Monarca.

"Al principio, había imaginado que The Crown tuviera seis temporadas, pero ahora que hemos empezado a trabajar las historias para la quinta temporada, me ha quedado claro que es el momento y lugar perfecto para detenerse.

"Estoy agradecido con Netflix y Sony por apoyar esta decisión", declaró Morgan.

El creador de la serie también dijo sentirse honrado con que Staunton se una para la temporada final como la Reina Isabel en el periodo de transición hacia el siglo 21.

Por su parte, la actriz declaró que es una admiradora de la serie y del trabajo de sus predecesoras, Claire Foy y Olivia Colman, quienes interpretaron a la Reina en temporadas anteriores.

"Como actriz, me llena de alegría ver cómo Claire Foy y Olivia Colman aportaron algo especial y único a los guiones de Peter Morgan. Me siento realmente honrada de unirme a un equipo creativo tan excepcional y de llevar The Crown a su conclusión", compartió Staunton.