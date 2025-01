'The Dark Knight' marca el regreso de Armie Hammer al cine

Después de un período lleno de controversias y un prolongado alejamiento de las pantallas, Armie Hammer está retomando su carrera con fuerza. El actor de 38 años será el protagonista de ‘The Dark Knight’, un thriller de justicieros dirigido por Uwe Boll, según informó Variety.

En la película, Hammer dará vida a Sanders, un hombre que se convierte en un fenómeno en redes sociales al asumir el rol de justiciero. Sin embargo, su búsqueda de justicia lo enfrenta al jefe de policía local, quien lo considera una amenaza para la estabilidad social.

El rodaje está programado para comenzar el 27 de enero de 2025 en Croacia.

Armie Hammer Set for Lead Role in Uwe Boll’s Vigilante Thriller ‘The Dark Knight’ (EXCLUSIVE) https://t.co/zGHNZ4fdSj — Variety (@Variety) January 7, 2025

El regreso del actor al cine es significativo, considerando que su trayectoria se vio interrumpida en 2021 debido a acusaciones de conducta sexual inapropiada.

Aunque las denuncias atrajeron una atención mediática considerable, los fiscales de Los Ángeles cerraron la investigación en 2023 sin presentar cargos, abriendo el camino para que Hammer regrese a la industria cinematográfica.

Recientemente, también participó en el western ‘Frontier Crucible’, dirigido por Travis Mills, donde comparte elenco con Thomas Jane y William H. Macy. En una reciente entrevista, Hammer comentó que su carrera ha tenido un repunte tan significativo que ha comenzado a rechazar ofertas de trabajo.

"Mi agenda de baile está bastante llena. Ese primer trabajo que rechacé después de cuatro años de esta mierda, fue la mejor sensación que he tenido nunca".

‘The Dark Knight’ será la película número 37 en la carrera de Uwe Boll, director conocido por sus películas de acción como ‘In the Name of the King’ y ‘Postal’.

Aunque el título de la película podría generar confusión con la famosa saga de Batman, el productor ejecutivo Michael Roesch aclaró que The Dark Knight es muy diferente a las películas de Christopher Nolan.

"Nuestra película es muy diferente, por lo que no hay peligro de confusión", afirmó Roesch, quien también mostró su entusiasmo por el potencial del proyecto, destacando el guión sobresaliente y la calidad del elenco.

Con información de Reforma con Variety