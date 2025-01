The Last of Us: segunda temporada llega en abril con nuevos personajes

La exitosa serie de HBO, The Last of Us, basada en el aclamado videojuego de Naughty Dog, regresará con su segunda temporada en abril de 2025. Sony confirmó la fecha aproximada durante su presentación en el Consumer Electronics Show (CES) en Las Vegas, revelando además un adelanto exclusivo que ya está disponible en el canal oficial de YouTube de Max.

El tráiler muestra a Abby, un nuevo personaje interpretado por Kaitlyn Dever, caminando por un pasillo oscuro mientras sostiene una pistola y declara:

“No importa si tienes un código como yo.Hay algunas cosas en las que todos están de acuerdo que están mal”. Abby desempeñará un papel crucial en esta nueva entrega, que promete intensificar las emociones y los conflictos de la historia.

La segunda temporada se sitúa cinco años después de los eventos de la primera, donde Joel (Pedro Pascal) y Ellie (Bella Ramsey) se enfrentarán a nuevos desafíos en un mundo aún más caótico y hostil.

Nuevos proyectos fortalecen el universo de PlayStation

El éxito de la primera temporada, que cautivó tanto a fanáticos del videojuego como a nuevos espectadores, eleva las expectativas para esta continuación. Las actuaciones destacadas y una narrativa conmovedora convirtieron a The Last of Us en un referente en las adaptaciones de videojuegos.

Durante la misma presentación, Sony anunció el desarrollo de una adaptación cinematográfica de Horizon Zero Dawn, originalmente planeada como una serie para Netflix. El proyecto será llevado a cabo por Columbia Pictures y Sony PlayStation, reafirmando el interés de la compañía en ampliar su universo narrativo en cine y televisión.

Con el estreno de la segunda temporada de The Last of Us y nuevos proyectos en camino, 2025 promete ser un año lleno de emociones para los seguidores de las historias más icónicas de PlayStation.

Con información de Excelsior